Rifiuti: Fipe Confcommercio Roma chiede bollette ridotte per bar e ristoranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le bollette del primo semestre 2021 sono a tariffa piena e non c' è alcun accenno al fatto che eventuali riduzioni verranno previste nella seconda rata. Eppure il governo ha messo a disposizione 600 milioni di euro proprio per tener conto delle esigenze di bilancio dei comuni dinanzi alla necessità di ridurre le bollette delle imprese che hanno subito misure restrittive nell’azione di contrasto della pandemia. La pretesa di far pagare per intero un servizio che non c’è stato o è stato parziale - dichiara Sergio Paolantoni, presidente di Fipe Confcommercio Roma - è assolutamente inaccettabile sia sul piano economico che di principio. Su questo siamo pronti ad avviare tutte le iniziative necessarie, anche legali, a tutela dei pubblici esercizi della città perché non siamo disposti a subire oltre al danno anche la beffa". Inoltre - prosegue Paolantoni - siamo dinanzi ad un servizio inadeguato e discontinuo a cui spesso dobbiamo porre rimedio da soli per evitare ulteriori danni per le nostre attività con marciapiedi invasi da cumuli di spazzatura. Chiederci di pagare per intero la Tari 2021 entro il 31 luglio è un’ingiustizia sotto ogni punto di vista perché non tiene conto in alcun modo delle difficoltà che il settore attraversa. Chiediamo all’amministrazione un intervento immediato", conclude. (Com)