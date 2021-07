Ue: ministro Esteri Lituania propone un vertice Ue-Cina con tutti i 27 Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, ha proposto un vertice Ue-Cina che coinvolga tutti gli Stati membri dell'Unione. In un'intervista al portale "Politico", il capo della diplomazia di Vilnius ha sottolineato come sia necessario avere un'iniziativa condivisa dai 27 Paesi Ue piuttosto che una politica promossa sull'asse Germania-Francia. Le parole di Landsbergis riprendono quanto detto nei giorni scorsi dal capo dello Stato lituano Gitanas Nauseda, che ha chiesto al presidente del Consiglio europeo Charles Michel di organizzare un vertice Ue-Cina già quest'anno. "Spero che il presidente Xi accetti il ​​tuo invito congiunto per un incontro del genere a Bruxelles nella seconda metà di quest'anno", ha scritto Naussda in una lettera a Michel, come riferisce "Politico". "Incoraggerei inoltre che tali vertici 27+1 si svolgano regolarmente e siano preceduti da una discussione strategica sulla Cina" tra i 27 leader dell'Ue. "Purtroppo, negli ultimi anni la Cina è diventata meno un partner cooperante e più un concorrente sleale e un rivale sistemico", ha aggiunto Nauseda nella missiva. (segue) (Sts)