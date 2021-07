Ue: ministro Esteri Lituania propone un vertice Ue-Cina con tutti i 27 Stati membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ricorda "Politico", la Lituania negli ultimi mesi ha sostenuto una linea più dura nei confronti della Cina, prima abbandonando il formato 17+1 creato da Pechino per coordinarsi con l'Europa orientale, quindi rafforzando il sostegno diplomatico a Taiwan, compresa la donazione di vaccini per il Covid-19. Allo stesso tempo, Vilnius chiede più unità dell'Ue in questo sforzo diplomatico. "Non c'è una posizione unita sulla Cina, non c'è un formato unito con cui parlare con Pechino", ha detto il ministro degli Esteri lituano. "Ci lasciamo dividere quando parliamo con altri attori internazionali", ha aggiunto Landsbergis. "Quindi creare un formato 27+1 risolverebbe questo problema e porrebbe effettivamente l'Europa come un'unione strategica". (Sts)