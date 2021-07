Libano: rilancio inchiesta esplosione Beirut, indagati premier Diab e altri otto dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice incaricato di indagare sulla devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020, Tarek Bitar, ha rilanciato l’inchiesta, bloccata da mesi, annunciando l’avvio di procedure legali contro almeno nove alti ufficiali e funzionari dello Stato libanese, tra cui il primo ministro uscente, Hassan Diab. Oltre a quest’ultimo, il giudice ha manifestato la volontà di interrogare i deputati ed ex ministri Nouhad Machnouk, Ali Hassan Khalil e Ghazi Zeaiter, l’ex ministro Youssef Fenianos, l’ex comandante in capo dell’esercito, Jean Kahwagi, il capo della Sicurezza dello Stato, Tony Saliba, il capo della Sicurezza generale, Abbas Ibrahim, e un ex capo dell’intelligence militare, Camille Daher. Tutte queste persone “hanno dato prova di mancanze e commesso errori, e dovranno risponderne”, ha detto una fonte giudiziaria al quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. Il predecessore di Bitar alla guida dell’inchiesta, il giudice Fadi Sawan, era stato rimosso dalla Corte di Cassazione dopo aver incriminato diversi funzionari politici, tra cui gli stessi Diab, Khalil, Fenianos e Zeaiter: tre di loro, compreso il premier dimissionario, si erano rifiutati di comparire davanti al magistrato. (segue) (Res)