Libano: rilancio inchiesta esplosione Beirut, indagati premier Diab e altri otto dirigenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare che questo scenario si ripeta, Bitar ha deciso di procedere inviando preliminarmente al parlamento la richiesta di revocare l’immunità ai deputati coinvolti, come anche all’ordine degli avvocati di Beirut, a cui appartengono tre degli indagati. Il giudice ha anche chiesto a governo e ministero dell’Interno l’autorizzazione a interrogare gli alti ufficiali delle forze di sicurezza coinvolti, incassando il sostegno del ministro dell’Interno uscente, Mohammed Fahmi. “Tutte le mie convocazioni sono indirizzate alle persone coinvolte sulla base di sospetti, non a titolo di audizione di testimoni”, ha detto Bitar, sottolineando che “queste misure sono necessarie per sentire ogni sospetto riguardo a una potenziale volontà di omicidio, o riguardo a negligenze e mancanze che hanno favorito il verificarsi della catastrofe”. L’esplosione del 4 agosto, provocata da quasi 3.000 tonnellate di nitrato di ammonio stoccate per anni in un hangar del porto di Beirut, ha causato almeno 211 morti e più di 6.000 feriti, oltre a provocare gravi danni materiali al centro della capitale libanese. (Res)