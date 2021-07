Campidoglio: Figliomeni (Fd'I), opposizioni e dissidenti votino sfiducia a Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già da tempo predisposto una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Raggi invitando ripetutamente le altre opposizioni a sottoscriverla al fine di raggiungere il numero di firme necessario per la presentazione e renderla procedibile. Con l'uscita dalla maggioranza di altri quattro consiglieri oramai il sindaco è senza maggioranza in Aula Giulio Cesare e proprio per questo non è possibile per alcuni consiglieri tirare a campare allungando l'agonia di questa amministrazione che tanti danni sta causando ai romani". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia. "La questione rifiuti è soltanto una delle vicende che stanno portando sui media di tutto il mondo l'immagine negativa della capitale d'Italia. Stante la cocciutaggine della Raggi nel non volersi dimettere visto che i lavori dell'Aula sono perennemente bloccati da questa situazione di totale incertezza - aggiunge - mentre la città è ferita e sfregiata, ogni forza politica ed ogni singolo consigliere si dovrà assumere la responsabilità di dire chiaramente ai romani se intende votare la mozione di sfiducia che Fratelli d'Italia presenterà e quindi mandare a casa il sindaco oppure vuole continuare a vivacchiare per propri interessi personali che nulla hanno a che vedere con la ripartenza di Roma dopo questa tragica esperienza grillina", conclude. (Com)