Credito: assemblea Abi in programma per il 6 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà martedì 6 luglio l’assemblea dell’Associazione bancaria italiana (Abi). Stando al relativo comunicato stampa, l’evento sarà l’occasione per fare il punto sull’impegno delle banche in questa fase difficile, sull’Italia e sull’Europa. Aprirà i lavori la relazione del presidente Antonio Patuelli, cui seguiranno gli interventi del ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. (Com)