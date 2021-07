Roma: picchia la compagna in strada, arrestato 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Piazza Bologna hanno arrestato un 45enne romano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari, in transito in viale delle Province, hanno notato una discussione particolarmente animata tra una coppia la cui donna era oggetto di violenze sia verbali che fisiche, diventando bersaglio di ripetuti schiaffi alla nuca da parte dell’uomo e sono subito intervenuti. Riportato alla calma l’uomo, i carabinieri hanno appurato che non era la prima volta che la donna, anche lei 45enne di Roma, subiva violenze da parte del suo compagno, infatti lo aveva già denunciato agli stessi carabinieri lo scorso mese. I carabinieri, quindi, hanno portato alla luce altri episodi violenti, tutti nati per futili motivi, e hanno arrestato il 45enne violento che è stato portato in caserma in attesa del rito di convalida.(Rer)