Iran: Rohani, con variante Delta rischio quinta ondata di Covid-19

- La diffusione della variante Delta del coronavirus in Iran, specialmente nel sud-est del Paese, rischia di divenire incontrollata e dare luogo a una “quinta ondata” di contagi. Lo ha detto oggi il presidente uscente iraniano, Hassan Rohani, durante un incontro della campagna nazionale per il contrasto al Covid-19. “Bisogna fare attenzione a che questo virus non si diffonda nel Paese”, ha detto, sottolineando che le recenti elezioni presidenziali del 18 giugno potrebbero aver provocato un peggioramento della situazione. “Le varianti del virus aumentano, e questo è uno dei problemi che affrontiamo con questo virus”, ha detto il capo uscente dell’esecutivo, citato dall’agenzia di stampa “Fars”. Rohani è anche tornato sulla questione delle vaccinazioni, affermando che “la situazione migliora di giorno in giorno”. “Ovviamente sono necessari più vaccini, e saremmo in una posizione migliore se i Paesi con cui abbiamo siglato contratti e pagato ci consegnassero le dosi”, ha detto, citando ritardi nell’arrivo dei vaccini acquisiti tramite la piattaforma Covax. (Res)