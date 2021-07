Francia: sondaggio, popolarità di Macron al 40,17 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è al 40,17 per cento, secondo un sondaggio pubblicato da "Le Journal du Dimanche", a dieci mesi dalle elezioni per l'Eliseo. Il dato in questione è in linea con le percentuali di gradimento di Macron nel periodo successivo all'inizio della pandemia di coronavirus, che si aggirano fra i 38 e i 42 punti. L'indice di gradimento del primo ministro francese Jean Castex si ferma invece al 36,83 per cento, secondo il sondaggio. (Frp)