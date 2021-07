© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la scelta degli ultimi candidati alle elezioni amministrative “ci vediamo martedì” con il resto della colazione di centrodestra “è chiudiamo in tutti i comuni rimasti aperti”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a margine della visita ad un gazebo a Potenza per la raccolta di firme per il referendum della giustizia. (Rin)