Campidoglio: domani terza domenica gratuita del 2021 nel sistema musei di Roma Capitale

- Si rinnova domani l'ingresso gratuito per tutti - residenti e non - nei musei civici, nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali, nel percorso pedonale dell'area archeologica del Teatro di Marcello e nel Mausoleo di Augusto (quest'ultimo per chi è già munito di prenotazione). È possibile anche fruire - dalle 18:30 alle 21:50 (ultimo ingresso) - della passeggiata serale nell'area archeologica dei Fori Imperiali con visita guidata itinerante che dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto via dei Fori Imperiali, conduce al Foro di Cesare. Sono inoltre visitabili dalle 9 alle 12 - con prenotazione obbligatoria - i due tratti delle Mura Aureliane di via Campania e viale Pretoriano, aperti per la prima volta al pubblico a partire da oggi. L'iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Lo comunica in una nota il Campidoglio. (segue) (Com)