Campidoglio: domani terza domenica gratuita del 2021 nel sistema musei di Roma Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai Musei Capitolini - prosegue la nota - il progetto espositivo multimediale L'eredità di Cesare e la conquista del tempo - nella Sala della lupa e dei Fasti antichi - narra la storia di Roma dalle sue origini agli albori dell'età imperiale grazie alla multimedialità; nell'Esedra di Marco Aurelio, la mano del colosso bronzeo di Costantino è stata ricomposta con il frammento ritrovato del dito in bronzo proveniente dal Museo del Louvre www.museicapitolini.org. Al Museo di Roma Adolfo Porry-Pastorel L'altro sguardo. Nascita del fotogiornalismo in Italia, la prima grande personale dedicata al padre dei fotoreporter italiani, un pioniere dell'immagine politica, di costume, della società, che segna la nascita del nostro modo di guardare nella notizia www.museodiroma.it. La mostra Napoleone e il mito di Roma, ai Mercati di Traiano - Musei dei Fori imperiali, è dedicata all'attività di scavo di Napoleone a Roma ed è legata al bicentenario della sua morte e alle ultime indagini archeologiche nell'area dei Fori Imperiali www.mercatiditraiano.it". (Com)