Carceri: Salvini, Bonafede ci disse che era tutto apposto

- “Bonafede ci disse che” nel carcere di Santa Maria Capua Vetere “era tutto apposto e che non era successo niente: o dormiva o non capiva cosa stesse succedendo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a margine della visita ad un gazebo a Potenza per la raccolta di firme per il referendum della giustizia. “Ribadisco la mia vicinanza a donne e uomini in divisa che fanno il loro lavoro. Se poi qualcuno ha sbagliato va punito”, ha aggiunto. (Rin)