Ostia: durante controlli nei luoghi della movida un arresto e una denuncia

- I carabinieri di Ostia hanno intensificato i servizi di prevenzione e repressione dei reati nei luoghi in cui si concentra la vita notturna, attuando un vasto dispositivo di controllo con la collaborazione dei colleghi dell’ottavo reggimento Lazio, del nucleo ispettorato del Lavoro e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria. L’operazione ha consentito, fra l’altro, l’arresto di un giovane e la denuncia di un altro soggetto. I carabinieri della stazione di Acilia hanno arrestato un 21enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver notato un insolito andirivieni dall’abitazione occupata dal giovane, in via Sansedoni, hanno fatto irruzione all’interno dove hanno rinvenuto 1,2 chili di hashish, 20 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina e tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre lo stupefacente è stato sequestrato. (segue) (Rer)