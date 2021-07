Ostia: durante controlli nei luoghi della movida un arresto e una denuncia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fitta rete di controlli è incappato un 22enne romano che, fermato nella notte a bordo della propria auto, è stato trovato in possesso di un grosso manganello nascosto sotto il sedile. Il giovane è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere e il manganello è stato sequestrato. Infine, nel corso di specifiche verifiche presso gli esercizi balneari del litorale, i carabinieri hanno accertato, in alcuni casi, la presenza non contrattualizzata di 4 lavoratori "in nero", sanzionando i gestori delle attività per complessivi 7.000 euro.(Rer)