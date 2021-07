Mediterraneo orientale: presidente turco Erdogan, proseguiremo esplorazioni nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia proseguirà le sue attività di esplorazione per la ricerca di petrolio e gas nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ieri a un incontro nella provincia nord-occidentale di Sakarya. La Turchia ha trovato “segni” della presenza di gas naturale nell’est del Mediterraneo, ha detto Erdogan, promettendo di continuare a “difendere i diritti turchi nella regione”. “Qualunque diritto abbiamo ce lo prenderemo, in un modo o in un altro”, ha detto il capo dello Stato turco, ripreso dal quotidiano filo-governativo “Daily Sabah”. “Compiremo le nostre esplorazioni petrolifere nel Mediterraneo orientale, a Cipro, e in tutti quei mari”, ha detto, senza fornire ulteriori dettagli. (Tua)