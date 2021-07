Grecia: sviluppato piano per gestione debiti creati dalla crisi del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Grecia hanno sviluppato un nuovo piano per il rimborso dei debiti creati durante la crisi pandemica. Lo riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini". Le trattative dovrebbero essere completate la prossima settimana e il piano definitivo sarà annunciato poco dopo, in modo che i contribuenti possano sapere esattamente come affrontare i debiti post Covid-19. Secondo le informazioni di "Kathimerini", il piano del governo prevede da un lato l'aumento delle rate (è stato annunciato il regolamento di 24 rate senza interessi o 48 rate con un tasso di interesse del 2,5 per cento), dall'altro l'inclusione dei debiti da l'imposta sul reddito ed eventualmente dall'Enfia (l'imposta sui beni immobili). Nello specifico, oltre alle sospensioni dei debiti tributari, si prevede, se le istituzioni concordano, di includere i debiti relativi all'imposta sul reddito dell'anno precedente e all'Enfia dello stesso periodo. Possono essere inclusi anche i debiti dell'anno in corso. (Gra)