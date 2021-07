© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Autostrade informa che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il transito di trasporti eccezionali, in orario notturno, dalle 21.00 di martedì 6 alle 5.00 di mercoledì 7 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Pero. (Com)