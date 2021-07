Usa: crollo Miami, vittime salgono a 22, evacuato un altro edificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 22 il numero delle vittime del crollo dell’edificio Champlain Towers South a Surfside, nella contea di Miami-Dade, nello Stato Usa della Florida, dopo il ritrovamento di altri quattro cadaveri. Risultano ancora disperse 126 persone. Nessuna è stata estratta viva dalle macerie del disastro, avvenuto il 24 giugno. Le autorità locali hanno disposto l’evacuazione di un secondo complesso residenziale della zona, Crestview Towers, ritenuto a rischio. Tra le ultime vittime c’è una bambina di sette anni, figlia di un vigile del fuoco. Ad affiancare i pompieri sul luogo delle operazioni ci sono 400 riservisti dell’Esercito provenienti da Indiana, New Jersey, Ohio e Virginia, stando a quanto riferito su Twitter dal governatore della Florida, Ron DeSantis. Gli inquirenti non hanno ancora accertato le cause del crollo. Intanto, il sud della Florida attende per lunedì l’arrivo dell’uragano Elsa.(Nys)