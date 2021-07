India: Bharat Biotech, vaccino Covaxin efficace al 77,8 per cento secondo analisi finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il coronavirus Covaxin prodotto dall’azienda biotecnologia indiana Bharat Biotech ha un’efficacia complessiva del 77,8 per cento contro la forma sintomatica del Covid stando all’analisi conclusiva della terza fase di sperimentazione clinica, pubblicata nell’archivio scientifico MedRxiv. Nel dettaglio, secondo quanto riferito, l’efficacia sale al 93,4 per cento contro la forma severa della malattia, mentre scende al 63,6 per cento nella forma asintomatica. Inoltre, il preparato è efficace al 65,2 per cento contro la variante delta (B.1.617.2). La compagnia ha sviluppato il vaccino, che utilizza il virus inattivato, in collaborazione col Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) e l’Istituto nazionale di virologia (Niv). Lo studio di fase 3 è il più ampio finora condotto in India, effettuato in 25 ospedali su 25.800 volontari di età compresa tra 18 e 98 anni. (segue) (Inn)