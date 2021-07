India: Bharat Biotech, vaccino Covaxin efficace al 77,8 per cento secondo analisi finale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covaxin ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso di emergenza in India il 3 gennaio, pur essendo ancora in fase 3 di sperimentazione, e dal 16 gennaio viene impiegato nella campagna di vaccinazione indiana, insieme al Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), il più usato, e più recentemente al russo Sputnik V. Il Covaxin è stato autorizzato per l’uso di emergenza anche in altri 15 Paesi. Il 9 marzo la rivista scientifica “The Lancet” ha pubblicato uno studio sulle fasi 1 e 2 dal quale emerge che il vaccino è “sicuro, immunogenico e privo di significativi effetti collaterali”. (segue) (Inn)