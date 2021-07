India: Bharat Biotech, vaccino Covaxin efficace al 77,8 per cento secondo analisi finale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bharat Biotech sta lavorando anche alla prima fase di sperimentazione del vaccino intranasale BBV154, che sta sviluppando insieme alla Washington University School of Medicine di Saint Louis. Gli studi preclinici sono stati effettuati sia in India sia negli Stati Uniti e anche i test di fase 1, su soggetti adulti e sani, si svolgeranno in entrambi i Paesi, negli Usa a Saint Louis e in India a Nagpur, Patna e Chennai. Il BBV154 si basa su un adenovirus di scimpanzé e può essere somministrato in forma spray, con una siringa senz’ago o con un contagocce. La società indiana detiene i diritti di distribuzione per tutti i mercati a eccezione di Stati Uniti, Giappone ed Europa. (segue) (Inn)