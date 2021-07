Turismo: Coldiretti, a luglio in partenza 14,8 milioni di italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isnart, più marcato è l’aumento delle presenze dall’estero con un 1/3 di arrivi in più di turisti stranieri fra luglio e agosto anche grazie al via libera del green pass. Una previsione che – sottolinea la Coldiretti - conferma la buona percezione a livello internazionale dell’andamento della campagna vaccinale contro il Covid e della riduzione dei nuovi contagi in Italia. Tra gli svaghi preferiti dei turisti italiani e stranieri accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, c’ è la ricerca del cibo e il vino locali che è diventata il vero valore aggiunto delle vacanze made in Italy nel 2021 con circa 1/3 del budget destinato proprio all’alimentazione per consumi al ristorante o per l’acquisto di souvenir. L’Italia è leader mondiale incontrastato nel turismo enogastronomico – conclude la Coldiretti – grazie al primato dell’agricoltura più green d’Europa con 315 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg; 5.266 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola; la leadership nel biologico con oltre 80mila operatori biologici; e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie con Campagna Amica. “Dietro ogni prodotto c’è una storia, una cultura ed una tradizione che è rimasta viva nel tempo ed esprime al meglio la realtà di ogni territorio” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “la ripresa del turismo significa anche salvare dall’estinzione un patrimonio che offre lavoro ed occupazione spesso in territori difficili dove non esistono concrete alternative produttive.” (Com)