Libia: Foro dialogo politico non raggiunge intesa su Base costituzionale, voto a rischio

- Il Foro di dialogo politico libico (Lpdf), riunito nei giorni scorsi in una nuova sessione plenaria a Ginevra, in Svizzera, non è riuscito a raggiungere un accordo sulla Base costituzionale necessaria per tenere le elezioni generali nella data prefissata, il prossimo 24 dicembre. Lo ha annunciato ieri sera il coordinatore della missione di sostegno dell’Onu in Libia (Unsmil), Raisedon Zenenga, al termine della quinta e ultima giornata di colloqui. Il funzionario delle Nazioni Unite ha fatto appello ai membri del Foro affinché “trovino una soluzione di compromesso che unifichi le parti libiche, proseguano le consultazioni tra di loro, cerchino di trovare una soluzione per consolidare la loro unità”. “Le proposte che non rendono possibili le elezioni nella data prevista non possono proseguire, e il mancato raggiungimento di un accordo non promette bene”, ha proseguito Zenenga. (segue) (Lit)