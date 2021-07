Libia: Foro dialogo politico non raggiunge intesa su Base costituzionale, voto a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il primo ministro del governo unitario nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha fatto appello a raggiungere un’intesa su “una formula” che garantisca lo svolgimento per tempo della consultazione elettorale. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, il premier ha esortato tutte le parti e la missione Unsmil ad “assumersi le loro responsabilità”, dare priorità all’interesse pubblico e concordare su una formula che permetta al popolo libico di esercitare il suo diritto di voto. Il fallimento dell’Lpdf, organismo che comprende 74 membri selezionati dalla Camera dei rappresentanti, dall’Alto Consiglio di Stato e da Unsmil, suscita timori per un possibile collasso della road map concordata tra le parti libiche, che prevede appunto lo svolgimento di elezioni parlamentari e presidenziali entro la fine dell’anno, e in generale del processo politico in Libia. L’Alta commissione elettorale della Libia ha più volte dichiarato che se il parlamento non approverà la Base costituzionale entro i primi di luglio, la data del 24 dicembre per andare alle elezioni è fortemente a rischio. (segue) (Lit)