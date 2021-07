Libia: Foro dialogo politico non raggiunge intesa su Base costituzionale, voto a rischio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo ultimo rapporto sulla Libia, l’International Crisis Group ha consigliato di sbloccare il quadro elettorale consentendo ai membri dell’Lpdf di votare su diverse proposte, in più di un turno se necessario, fino a raggiungere una maggioranza del 50 per più uno dei voti. Le Nazioni Unite, tuttavia, hanno puntato tutto su una bozza di proposta presentata dal Comitato consultivo dell’Lpdf, ma il documento è stato aspramente criticato perché permetterebbe a chiunque (compresi militari e chi ha la doppia cittadinanza) di candidarsi. Le Nazioni Unite hanno prolungato i lavori fino a domani, nella speranza di trovare proposte alternative dell’ultimo minuto. Eppure, invece di ricevere diverse opzioni per mettere a punto i dettagli irrisolti (come i criteri di ammissibilità) delle elezioni parlamentari e presidenziali, almeno 21 membri del Foro stanno facendo pressioni per il rinvio definitivo delle consultazioni. Ciò ha aumentato le tensioni tra i membri del forum e non solo. Vale la pena segnalare che il capo del partito politico Ihya Libya, Aref al Nayed, ex ambasciatore libico negli Emirati Arabi Uniti, ha denunciato l’esistenza di un gruppo che ostacola le elezioni collegato all'attuale establishment politico del premier Abdulhamid Dabaiba. (Lit)