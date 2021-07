Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Open Night Vaccini presso il Centro Vaccinazione Anticovid Santo Spirito, in cui verranno somministrati 1000 vaccini monodose Johnson&Johnson. L'iniziativa, sold out, che si terrà dalle 15 di domani alle 8 di domenica mattina, prevede anche intrattenimento musicale dalle 19 alle ore 23, con l'esibizione di un pianista jazz (successivamente il pianoforte resterà a disposizione degli utenti) e la colazione nella fascia oraria 5-8. Presso il Centro vaccinazione anticovid Santo Spirito, Lungotevere in Sassia, 3 - Chiostro dei Frati - (ore 15:00) (Rer)