Meteo Milano: la situazione di oggi

- Fino al mattino addensamenti sparsi su Prealpi, poco nuvoloso o velato altrove. Dal pomeriggio velato con addensamenti cumuliformi tendenti a divenire diffusi su settori occidentali, Alpi e Prealpi. Previsti dal pomeriggio rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in serata interessamento sparso in parte anche alle Pianure. Temperature minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 20 e 22°C, massime tra 32 e 35°C. (Rem)