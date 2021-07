India: Delhi aderisce ad accordo fiscale Ocse su multinazionali, sia “semplice da attuare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India aderisce all’accordo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e del G20 sulla tassazione delle multinazionali. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Finanze indiano. “I principi alla base della soluzione confermano la posizione dell’India per una maggiore quota di profitti per i mercati, la considerazione dei fattori dal lato domanda nell’allocazione degli utili, la necessità di affrontare seriamente la questione dello spostamento degli utili transfrontalieri e la necessità di regole fiscali per fermare gli abusi nei trattati commerciali”, spiega la nota .“L’India è favorevole a una soluzione consensuale che sia semplice da attuare e da rispettare. Allo stesso tempo, la soluzione dovrebbe tradursi nell’allocazione di entrate significative e sostenibili alle giurisdizioni di mercato, in particolare per le economie in via di sviluppo ed emergenti”, prosegue la nota. “L’India continuerà a impegnarsi in modo costruttivo per raggiungere una prontezza basata sul consenso per attuare una soluzione di pacchetto con il primo e il secondo pilastro entro ottobre e contribuire positivamente al progresso dell’agenda fiscale internazionale”, si legge nella conclusione del comunicato. (segue) (Inn)