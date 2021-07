India: Delhi aderisce ad accordo fiscale Ocse su multinazionali, sia “semplice da attuare” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ocse ha pubblicato il primo luglio la dichiarazione che stabilisce un nuovo quadro per la riforma fiscale internazionale e precisando che solo un piccolo gruppo di Paesi deve ancora firmarla. I restanti elementi del quadro di riforma, compreso il piano di attuazione, saranno ultimati a ottobre. “Dopo anni di intenso lavoro e negoziati, questo storico pacchetto di misure garantirà che le grandi multinazionali paghino ovunque la loro giusta quota di tasse”, ha affermato il segretario generale, Mathias Cormann. Il documento aggiorna componenti fondamentali del sistema fiscale internazionale che risale al secolo scorso e che non è più adeguato all'economia globalizzata e sempre più digitale del XXI secolo. Per Cormann il pacchetto di misure “non intende porre fine alla concorrenza fiscale, ma cerca di limitarla secondo regole concordate a livello multilaterale”, tenendo inoltre conto degli interessi di tutte le parti negoziali, compresi quelli delle piccole economie e dei paesi in via di sviluppo. “È nell'interesse di tutti raggiungere un accordo definitivo tra tutti i membri dell’Inclusive Framework entro la fine dell’anno, come previsto”, ha aggiunto. (segue) (Inn)