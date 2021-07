India: Delhi aderisce ad accordo fiscale Ocse su multinazionali, sia “semplice da attuare” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione a due pilastri, ha spiegato Ocse, è frutto di negoziati nell’ultimo decennio coordinati dall’Organizzazione e mira a garantire che le grandi imprese multinazionali (Mne) paghino le tasse dove operano e generano benefici, rafforzando nel contempo la certezza del diritto e la stabilità del sistema fiscale internazionale. Il primo pilastro garantirà una distribuzione più equa dei profitti e dei diritti di tassazione tra i paesi per le grandi multinazionali, comprese quelle digitali. Ridistribuirà parte dei diritti di tassazione sulle multinazionali dai loro paesi di origine ai paesi di mercato in cui operano e realizzano profitti, indipendentemente dal fatto che abbiano una presenza fisica o meno. Il secondo pilastro mira a fornire un quadro per la concorrenza fiscale nelle imposte sul reddito delle società introducendo un'imposta minima globale che i Paesi possono imporre per proteggere la propria base imponibile. Per l’Ocse la riforma sarà di grande aiuto agli Stati per mobilitare le entrate fiscali necessarie a ripristinare i loro bilanci e le finanze pubbliche, investendo in servizi pubblici essenziali, infrastrutture e misure necessarie per una ripresa post-Covid. (segue) (Inn)