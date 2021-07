India: Delhi aderisce ad accordo fiscale Ocse su multinazionali, sia “semplice da attuare” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del primo pilastro, i diritti fiscali su oltre cento miliardi di dollari di profitti dovrebbero essere riassegnati alle giurisdizioni di mercato ogni anno. A un’aliquota di almeno il 15 per cento, si prevede che l’imposta globale sul reddito minimo delle società del secondo pilastro genererà circa 150 miliardi di dollari di entrate fiscali aggiuntive ogni anno a livello globale. Altri vantaggi deriveranno da questa riforma, in particolare con la stabilizzazione del sistema fiscale internazionale e una maggiore certezza del diritto per i contribuenti e per le amministrazioni fiscali. I partecipanti ai negoziati hanno fissato un calendario per il completamento del processo. Entro ottobre 2021 bisognerà completare il lavoro tecnico in sospeso sull’approccio a due pilastri e per preparare un piano di attuazione della riforma nel 2023. (Inn)