Regno Unito: Covid, allarme Associazione medici su ritiro restrizioni dal 19 luglio

- Alcune misure preventive anti Covid dovrebbero rimanere in vigore nel Regno Unito anche dopo il 19 luglio, per prevenire "l'allarmante" aumento dei casi. Questo il messaggio lanciato dall'Associazione medica britannica (Bma), ripresa dall'emittente "Sky News". L'invito dell'organizzazione giunge mentre il premier Boris Johnson ha espresso la speranza che le restrizioni in Inghilterra possano già essere definitivamente rimosse dal 19 luglio. I dati delle ultime settimane indicano un aumento del 46 per cento dei casi della variante Delta del Covid, ricorda l'associazione dei medici. Il direttore della Bma, Chaand Nagpaul, ha affermato che misure "sensate e caute" saranno fondamentali per ridurre al minimo l'impatto di ulteriori ondate, nuove varianti e blocchi. "Poiché il numero dei casi continua ad aumentare a un ritmo allarmante a causa della rapida trasmissione della variante Delta e dell'aumento delle persone che si incontrano, non ha senso rimuovere le restrizioni nella loro interezza in poco più di due settimane. La promessa era di prendere decisioni basate sui dati e non sulle date, e mentre siamo stati lieti di vedere il governo reagire ai dati nel ritardare l'allentamento il 21 giugno del mese scorso, i ministri non devono ora semplicemente ignorare i più recenti, schiaccianti, numeri, affrettandosi a rispettare la nuova scadenza del 19 luglio", ha detto Nagpaul. (Rel)