Turchia: Ankara respinge “accuse” Usa su coinvolgimento nell’uso di bambini soldato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha criticato con forza le “accuse infondate” contenute nel rapporto 2021 sul traffico di esseri umani, pubblicato di recente dal dipartimento di Stato Usa, secondo cui Ankara avrebbe una responsabilità nel reclutamento di bambini-soldato. In un comunicato, il ministero degli Esteri di Ankara sottolinea che la Turchia “è parte dei più importanti regolamenti internazionali sulla protezione dei diritti dei bambini, inclusi quelli adottati dall’Onu”, affermando che da questo punto di vista il Paese è “senza macchia”. Il dicastero accusa poi gli Stati Uniti di “ipocrisia e doppi standard”, poiché anche le Forze democratiche siriane (Fds), sostenute da Washington in Siria, “hanno commesso molte violazioni e gravi crimini, come il reclutamento forzato di bambini, sequestro, privazione della libertà, uso di scuole per scopi militari”. La Turchia “compie ogni sforzo per impedire il crimine del traffico di esseri umani, punire i criminali e proteggere le vittime dei crimini”, aggiunge la nota. (segue) (Tua)