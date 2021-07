Milano: trasportava 7 quintali di hashish, arrestato camionista spagnolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpo grosso della polizia stradale di Milano che giovedì mattina ha sequestrato quasi 700 chili di hashish del valore di circa 3 milioni di euro. L'operazione è avvenuta nelle prime ore del mattino durante l'esecuzione di un posto di controllo da parte di una pattuglia della Sottosezione di Milano Ovest presso la Barriera Autostradale di Assago (MI) dell'Autostrada A7, sulla direttrice di marcia Genova - Milano. In carcere è finito un cittadino spagnolo di 30 anni, residente in Spagna. Dovrà rispondere del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Giunto alla barriera autostradale l'uomo, a bordo di autoarticolato con targhe spagnole, alla vista delle pattuglie ha posto in essere una manovra apparentemente volta ad eludere il controllo, così facendo l'autista ha attirato l'attenzione degli operatori che lo hanno invitato ad accostare all'interno dell'area di parcheggio nelle adiacenze della barriera. (segue) (Com)