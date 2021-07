Milano: trasportava 7 quintali di hashish, arrestato camionista spagnolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il controllo degli agenti, il conducente del mezzo pesante è apparso particolarmente nervoso fornendo informazioni controverse in ordine alla località della consegna della merce trasportata, motivo per il quale è stato condotto per accertamenti presso gli uffici della sottosezione polizia stradale di Milano Ovest dove sono stati aperti i sigilli per verificare l'effettivo contenuto del semirimorchio per riscontrarne la congruità con quanto indicato sui documenti di trasporto. Durante il controllo dei pallets i poliziotti hanno notato che, posti sotto del collettame di caramelle, vi erano alcuni scatoloni di diversa grandezza, senza alcuna indicazione, non annotati tra la merce trasportata. Veniva quindi aperto uno degli scatoloni che conteneva involucri sottovuoto che, una volta aperti, consentivano di sentire subito l'odore tipico dell'hashish. Si poteva così appurare che si trattava di 23 cartoni con 6.305 panetti di diverse fattezze. L'analisi preliminare eseguita a mezzo dello speciale strumento narcotest dava esito positivo per sostanza stupefacente del tipo hashish. Al termine delle incombenze di rito, tra le quali il sequestro della droga, dell'autoarticolato e di alcuni telefoni in uso al cittadino spagnolo, questi è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria. (Com)