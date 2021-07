Roma: Figliomeni (Fd'I), esercizio fisico e sport sicuro le nuove sfide per la cardioprotezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo particolarmente soddisfatti per la grande partecipazione di ieri al convegno, tenuto nella Sala della Protomoteca in Campidoglio oltre che in collegamento su piattaforma Zoom, dal significativo titolo 'Cardioprotezione, prescrizione dell'esercizio fisico e sport sicuro, nuove sfide per una salute migliore'. È stato un importante momento di confronto tra medici ed altri veri esperti del settore cardiologico, anche alla luce del recente caso Eriksen, il calciatore danese colpito da infarto durante una gara dei campionati europei di calcio, che ha riportato alla ribalta la necessità di avere tantissimi luoghi cardioprotetti con la formazione di personale adeguato che sappia gestire in pochissimo tempo situazioni drammatiche". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni vice presidente dell'Assemblea Capitolina e fondatore dell'Associazione Planet Onlus. (segue) (Com)