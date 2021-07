Roma: Figliomeni (Fd'I), esercizio fisico e sport sicuro le nuove sfide per la cardioprotezione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già pianto troppe persone, colte da arresto cardiaco anche per strada, o atleti non noti per la mancanza di defibrillatori che, in caso di necessità, il personale formato avrebbe potuto utilizzare - spiega Figliomeni -. Dal convegno, organizzato dall'associazione Planet Onlus e dalla Società Italiana di Cardiologia dello Sport, è emersa anche la necessità di migliorare gli stili di vita e l'avvio di un percorso che porti alla prescrizione dell'esercizio fisico a carico del Ssn, anche come metodo per contrastare l'insorgere di altre patologie e quindi abbattere la spesa sanitaria. Sono quasi vent'anni che mi occupo di cardioprotezione per cercare di rendere le nostre città più sicure anche da questo punto di vista e sono orgoglioso di essere stato l'estensore della delibera 120/2018 su 'Roma Cardioprotetta'. Nella prossima consiliatura proseguiremo questo lavoro in maniera ancora più incisiva poiché la società non può permettersi di avere 60.000 decessi l'anno per arresto cardiaco", conclude. (Com)