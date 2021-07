Fisco: Giacomoni (FI), orgogliosi di aver fatto comprendere a sinistra necessità di ridurre le tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il testo della riforma fiscale appena approvato dalla commissione Finanze congiunta di Camera e Senato anche la sinistra ha dovuto riconoscere la necessità di abbassare le tasse: siamo orgogliosi di questa svolta. Così su “Mf” il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Negli ultimi 20 anni, solo nel 2005, durante il governo Berlusconi, la pressione fiscale nel nostro Paese e scesa sotto il 40 per cento: ora vogliamo continuare a farla scendere, con l'obiettivo di tornare presto a governare il Paese con il centrodestra unito", ha detto. "Essere passati dai concetti chiave di redistribuzione e progressività a quelli di crescita e semplificazione è un mutamento di prospettiva che in termini di politica economica dispiega chiari effetti, assolutamente in linea con la nostra idea di sviluppo: c'è un avvicinamento di fatto verso la flat tax, attraverso la riduzione del numero e dell'entità delle aliquote e con il mantenimento del regime forfettario per i lavoratori autonomi", ha concluso. (Rin)