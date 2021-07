Brasile: stime analisti Confederazione industria, inflazione 2021 in crescita al 5,8 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In virtù di questo scenario la Bc ha anche anticipato che dovrebbe aumentare nuovamente il tasso di Selic in occasione della prossima riunione, prevista per il 3 e il 4 agosto. "Per la prossima riunione, il Comitato prevede la prosecuzione del processo di normalizzazione monetaria con un altro aggiustamento della stessa portata. Tuttavia, un deterioramento delle aspettative di inflazione per l'orizzonte di riferimento potrebbe richiedere una riduzione più tempestiva degli stimoli monetari. Il Comitato sottolinea che la valutazione dipenderà anche dall'evoluzione dell'attività economica, dall'equilibrio dei rischi e da come questi fattori influiranno sulle proiezioni di inflazione", si legge nel testo.Un tasso di interesse di base dell'economia più alto tende a tradursi in tassi bancari più elevati, con un impatto maggiore sul credito immobiliare. L'aumento del tasso di interesse mira a influire negativamente anche sui consumi (finanziamenti più cari e depositi più vantaggiosi) e sugli investimenti produttivi della popolazione, contribuendo a controllare l'inflazione, ma incidendo su occupazione e reddito, oltre a generare un aumento della spesa per interessi sul debito pubblico. (Brb)