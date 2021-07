Business news: Spagna, Telefonica batte il suo record di volume di capitale con 5,638 miliardi di azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda spagnola Telefonica ha battuto ancora una volta il suo record storico in termini di volume di capitale, raggiungendo quota 5,638 miliardi di azioni. Il dato, riferisce il quotidiano “Cinco Dias”, batte il record precedente di 5,526 miliardi di azioni registrato a fine 2020. Negli ultimi cinque anni, dall'inizio della presidenza di José Maria Alvarez-Pallete, il capitale sociale di Telefonica è aumentato di poco più del 13 per cento. All'inizio del 2016, il capitale sociale della società era di 4,975 miliardi di azioni. Questa crescita inarrestabile è la conseguenza dei cinque aumenti di capitale effettuati dalla società di telecomunicazioni iberica, quattro delle quali effettuati per far fronte al pagamento dei dividendi, e una quinto a copertura dell'emissione di obbligazioni convertibili maturate a settembre del 2017. (Spm)