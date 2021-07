Business news: primo trimestre 2021, tasso di disoccupazione in Grecia sale al 17,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Grecia è salito al 17,1 per cento nel primo trimestre del 2021 dal 16,2 per cento del trimestre precedente. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto ellenico di statistica (Elstat). Il numero delle persone con un impiego in Grecia, nel primo trimestre di quest'anno, è calato del 6,5 per cento rispetto al trimestre precedente e del 5,9 per cento su base annua. Le regioni della Grecia centrale, dell'Egeo meridionale e di Creta hanno registrato i tassi di disoccupazione più alti. (Gra)