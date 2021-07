Business news: Russia, Bers stima crescita economica del 3,3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha migliorato le sue previsioni per la crescita del Pil della Russia nel 2021 dal 3 al 3,3 per cento sulla base dell'indebolimento delle restrizioni e della crescita della domanda interna. È quanti contenuto nel nuovo rapporto sulle prospettive economiche regionali della Bers. La crescita quest'anno dovrebbe essere stimolata dall'allentamento delle restrizioni, che sosterrà una ripresa della domanda interna. Nel 2022, secondo la Bers, il tasso di crescita del Pil russo sarà del 3 per cento. Secondo gli economisti della Bers, l'economia russa, nonostante un doppio shock dei prezzi del petrolio e la pandemia di coronavirus, è sopravvissuta relativamente bene al 2020, perdendo "un relativamente moderato 3 per cento". (Rum)