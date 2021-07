Business news: Spagna, Gic diventa azionista della filiale Usa di Grifols per 840 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Gic, il fondo sovrano di Singapore, sarà partner della multinazionale farmaceutica spagnola Grifols diventando azionista della sua filiale Biomat con un investimento di circa 840 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la multinazionale ha spiegato in una comunicazione diretta alla Commissione nazionale dei mercati e de valori (Cnmv) che come risultato di questa transazione, Gic diventerà un "investitore strategico" per Grifols con una partecipazione di minoranza in Biomat Usa attraverso l'acquisizione di azioni privilegiate. Grifols controlla la società Biomat da più di due decenni, quando ha iniziato la sua forte espansione negli Stati Uniti, che è il suo mercato principale e il centro nevralgico per ottenere plasma su base volontaria. (Spm)