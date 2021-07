Business news: Romania, numero permessi costruzioni per edifici residenziali aumentato del 52 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei permessi di costruzione per edifici residenziali in Romania è aumentato del 52,2 per cento a maggio su base annua ma è diminuito dello 0,4 per cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. A maggio 2021 si è registrato un aumento sia del numero di permessi di costruire per edifici residenziali (+52,2 per cento) sia della superficie utile complessiva (+40,6 per cento), rispetto a 12 mesi prima. Questo aumento (+1.598) del numero di permessi di costruzione rilasciati per edifici residenziali si riflette in tutte le regioni di sviluppo: Sud-Muntenia (+402 permessi), Bucarest-Ilfov (+276), Nord-Est (+267 ), Nord-Ovest (+221), Sud-Est (+158), Sud-Ovest Oltenia (+150), Ovest (+68) e Centro (+56). (Rob)