Business news: Eurostat, disoccupazione a maggio in calo a 7,9 per cento in area euro

- Il tasso di disoccupazione a maggio nell'area dell'euro era del 7,9 per cento, in calo dall'8,1 per cento di aprile 2021 e in aumento dal 7,5 per cento di maggio 2020. Il tasso di disoccupazione dell'Unione europea era del 7,3 per cento a maggio 2021, in calo dal 7,4 per cento di aprile 2021 e in aumento dal 6,9 per cento di maggio 2020. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Eurostat stima che 15.278.000 di uomini e donne nell'Ue, di cui 12.792.000 milioni nell'area dell'euro, fossero disoccupati nel maggio 2021. Rispetto ad aprile 2021, il numero di persone disoccupate è diminuito di 382 mila unità nell'Ue e di 306 mila nell'area euro. Rispetto a maggio 2020, la disoccupazione è aumentata di 949 mila unità nell'Ue e di 803 mila unità nell'area euro. Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, a maggio, c'erano 2.979.000 di giovani, cioè persone sotto i 25 anni, disoccupati nell'Ue e di questi 2.403.000 erano nell'area euro. (Beb)