Business news: Georgia, governo e settore privato hanno investito insieme circa 1,86 miliardi di euro

- Il volume totale degli investimenti congiunti del governo georgiano e del settore privato nei prossimi anni ammonterà a 7 miliardi di lari (circa 1,86 miliardi di euro). Lo ha affermato il primo ministro georgiano Irakli Gharibashvili alla presentazione del programma "Ambiente e sviluppo rurale 2030". "I progressi saranno molto più inclusivi", ha detto il premier, secondo cui l'esecutivo negli ultimi 8 anni ha già contribuito con circa 530 milioni di euro agli investimenti. "Il nostro compito principale dovrebbe essere quello di impiegare il maggior numero possibile di cittadini, di coinvolgere maggiormente i nostri cittadini nell'agricoltura. Intendiamo ovviamente lo sviluppo e il rafforzamento delle regioni, perchè uno dei nostri principali compiti e punti di partenza è rendere il nostro Paese più autosufficiente. Come sapete, importiamo molti prodotti importati. Certo, non siamo contrari alle importazioni, ma possiamo produrre di più nel Paese. Per questo scopo, presentiamo i programmi che garantiranno un maggiore coinvolgimento e inclusività dei nostri cittadini", ha affermato Gharibashvili. (Rum)