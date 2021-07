Business news: Spagna, Engas e Navantia si alleano per promuovere vari progetti di idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Enagas e Navantia, impresa statale spagnola dell'industria della Difesa, hanno firmato un accordo di collaborazione per promuovere progetti di sviluppo dell'idrogeno verde su scala nazionale. Le due aziende stanno attualmente lavorando insieme su tre progetti, situati in diverse parti del paese, focalizzati a facilitare la riduzione delle emissioni in settori che sono difficili da elettrificare con l'obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione dell'industria e del settore dei trasporti (terrestri e marittimi) e di affrontare la transizione ecologica in modo equo e inclusivo. Enagas e Navantia, insieme ad altri partner industriali, propongono la costruzione di un impianto da 1 GW/anno per la fabbricazione e la progettazione di grandi elettrolizzatori ad alta potenza per la generazione di idrogeno verde. Questo progetto, chiamato "GigaFactory" fa parte dell'iniziativa globale Green Crane ed è stato presentato alla Commissione europea come candidato per un importante progetto di interesse comune europeo (Ipcei). (Spm)