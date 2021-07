Business news: Balcani, dal primo luglio in vigore eliminazione costi roaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' entrato in vigore dal primo luglio 2021 il regime "Roam Like at Home" nei Balcani occidentali. La Commissione europea ha spiegato che verranno eliminati tutti i costi di roaming all'interno della regione. Per l'esecutivo europeo, si tratta di un risultato storico della cooperazione tra i ministeri delle telecomunicazioni e i regolatori indipendenti della regione, sostenuti dalla Commissione europea, e un trampolino di lancio nella trasformazione digitale della regione. Nel 2019, i leader dei Balcani occidentali hanno firmato l'accordo regionale sul roaming a Belgrado e si sono impegnati a eliminare le tariffe di roaming all'interno della regione, nel tentativo di migliorare la connettività e portare benefici tangibili dell'agenda regionale ai cittadini e alle imprese. (Beb)